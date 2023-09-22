В Алтайском крае десять человек пострадали в аварии с автобусом и мусоровозом

В Алтайском крае десять человек пострадали в аварии с автобусом и мусоровозом. Об этом сообщило РИА Новости .

Авария произошла в Бийске в районе дома № 58 по улице Казанцева.

Между собой столкнулся автобус, следовавший из Барнаула до Белокурихи, и большегруз. По данным минздрава, за медицинской помощью обратились десять человек. Им оказали ее на месте. Двоих отвезли в стационар. Одному пациенту оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение, второго пациента в средней степени тяжести дообследуют.

По факту аварии прокуратура организовала проверку.