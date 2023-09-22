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Умерла рязанская писательница Ирина Красногорская

Умерла рязанская писательница Ирина Красногорская. Об этом сообщила пресс-служба библиотеки имени Горького.

Красногорская — автор книг «Там, за стенами седыми…», «Серебряные колты», «В пропасти времен», «Свалить узурпатора», «Тень Никии в Ерлинском парке», «Петербургский Фигаро…», исторических романов «Похождения Стахия, телохранителя герцогини Курляндской Анны, волонтера» и «Великая княгиня Рязанская».

Она отмечена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», медалью «За заслуги перед обществом» общественно-политического Совета рязанской области. Также Красногорская стала первым лауреатом премии Рязанской области имени Полонского в области литературы, также она удостоена награды в 2021 году в номинации «За историко-документальную прозу и публицистику». В 2021 году литератора наградили почетной грамотой Союза российских писателей за многолетние заслуги в литературной и общественной деятельности, сохранение литературного наследия в провинции и в связи с 30-летием Союза российских писателей.

Ирины Красногорской не стало в четверг, 21 сентября. Ей было 89 лет.