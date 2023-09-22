Ударной волной в центре Севастополя повреждены десять домов

От ударной волны повыбивало стекла в десяти жилых домах в центре Севастополя. Люди не пострадали. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на губернатор Михаила Развожаева.

«В домах и учреждениях по центральному кольцу города отключено газоснабжение, электроснабжение, а также снижены параметры водоснабжения. Просьба временно снизить при возможности потребление воды на время, пока ликвидируют возгорание», — написал он.

Напомним, в Севастополе ракета ВСУ попала в штаб Черноморского флота. Один военный пропал без вести.