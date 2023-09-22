Троих рязанцев осудят за изготовление и сбыт наркотиков

В Рязанский областной суд поступило уголовное дело в отношении трех местных жителей 1988, 1998, 2003 годов рождения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Двое из них обвиняются по ч.5 ст. 228.1 УК РФ, ч.3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ за изготовление и незаконный сбыт запрещенных веществ о особо крупном размере.

Третий — в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).