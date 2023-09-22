Студентам московских вузов рассказали о преимуществах работы на рязанских предприятиях

Руководство Рязанской области и отраслевых коммерческих организаций и госведомств встретились со студентами крупных московских вузов на площадке экспозиции «Дни Рязанской области в Москве». Они обсудили перспективы и преимущества трудоустройства на рязанских предприятиях.

Встреча прошла в формате круглого стола. На ней присутствовали зампред регионального правительства Александр Шаститко, министр сельского хозяйства и продовольствия Дмитрий Филиппов, председатель комитета инвестиций и туризма Дмитрий Нефедов, специалисты «Корпорации развития Рязанской области» и других институтов поддержки бизнеса из Рязани и Карелии, представители инвестиционных компаний, инвеступолномоченные муниципалитетов Рязанской области.

Главной темой встречи со студентами ведущих профильных вузов страны («Росбиотех», академий имени Скрябина и имени Тимирязева) стала кадровое обеспечение экономики региона молодыми специалистами, в том числе привлечение кадров на сельскохозяйственные предприятия Рязанской области.

Александр Шаститко рассказал, о действующих в регионе программах поддержки молодых специалистов в сфере АПК: единовременных выплатах в размере порядка полумиллиона рублей, ежемесячных пособиях в первые годы работы, помощи в обеспечении жильем с правом выкупа на льготных условиях по истечении пяти лет.

По словам зампреда, в этом году выплаты получили уже 70 вчерашних студентов, а компенсацию в сумме до 97% от нормативной стоимости жилья на строительство или приобретение собственного дома или квартиры — 31 семья.

Тему поддержки аграриев продолжил руководитель Центра компетенций «Корпорации развития Рязанской области» Евгений Кошелкин. Он отметил, что те, кто готов открыть собственное дело, могут побороться за гранты до семи млн рублей на создание или развитие фермерского хозяйства. В 2023 году грантополучателями стали десять заявителей.

Приглашенные в рамках проекта областной Корпорации развития «Кадры для инвесторов» представили рязанских инвесткомпаний «Октафарма Фармимэкс», «Русская аграрная группа» и «Ока Молоко» рассказали студентам о возможностях и выгодных отличиях работы на их предприятиях. В поддержку кадровой политики — как внутрикорпоративной, так и в поддержку региональному курсу — эти инвесторы вносят вклад в укрепление инфраструктуры муниципалитетов в качестве участников программы комплексного развития территорий.

В продолжение установленного контакта представители инвесткомпаний договорились о встречах с педсоставом и руководством московских вузов. Помощь в организации им окажет Корпорация развития Рязанской области как координатор проекта «Кадры для инвесторов».

Эксперты ведомств, институтов развития и объединений инвестиционного блока Рязанской области и Карелии на своем круглом столе обменялись опытом по улучшению позиций субъектов в Национальном рейтинге инвестпривлекательности АСИ, а также обсудили роль и механизмы участия муниципалитетов во внедрении Регионального инвестиционного стандарта. Представленный в числе успешных цифровых практик взаимодействия с инвесторами проект рязанской Корпорации развития «Инвестиционный маркетплейс» коллеги из Карелии планируют перенять в работу в своем регионе.