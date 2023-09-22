США направит Украине военную помощь на сумму 325 млн долларов

Из запасов минобороны США Украине направили пакет военной помощи на сумму 325 долларов. Об этом пишет ТАСС .

Блинкен заявил, что в пакет вошли снаряды для систем ПВО, кассетные и артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства.

Украине поступят боеприпасы для РСЗО HIMARS, ракеты AIM-9M для средств ПВО, зенитные ракетные комплексы Avenger, пулеметы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, ракеты для противотанковых комплексов TOW, 105- и 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы Javelin и AT-4, более 3 млн патронов к стрелковому оружию и различные запчасти.