Спецслужбы Украины пытаются вербовать российских солдат через WhatsApp

Украинские спецслужбы начали вербовать российских офицеров через мессенджеры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военного.

Один из российских представителей армии России рассказал, что на него вышел украинский представитель, представившись от имени друга.

В ходе переписки военному за деньги предложили предоставлять данные и координаты расположения техники и войск.

Офицер понял, что его пытаются спровоцировать на преступление и доложил командованию, а затем прервал контакт.