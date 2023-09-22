СМИ: США и Украине придется менять стратегию из-за неудачи контрнаступления

Украине и ее западным союзникам придется менять военную стратегию из-за неудачных попыток использования западных тактик во время контрнаступления. Об этом рассказывается в материале агентства Bloomberg.

«Украинское нынешнее наступление изначально шло сложно, потому что страна пыталась подражать западным тактикам без преимуществ… которых ожидали западные военные», — указано в сообщении агентства.

Автор публикации указывает, что США необходимо будет в целом поменять стратегию, если они хотят продолжать поддерживать Киев. Среди других изменений агентство считает нужным готовиться к якобы возможной эскалации или наоборот затягиванию конфликта. Также Bloomberg отмечает, что усилия американской стороны по подготовке Украины к контрнаступлению оказались разочаровывающими.