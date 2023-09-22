Сбер поднимает ставку по вкладам и ипотеке

Глава Сбербанка Герман Греф на открытии кампуса «Школы 21» в Великом Новгороде рассказал о повышении ставок по ипотеке на 0,5% с 22 сентября. Об этом сообщает ТАСС .

Кроме того, с 25 сентября ставки по вкладам будут повышены на 0,3-0,4%. Сейчас Сбербанк предлагает десять различных видов с процентной ставкой до 12%.

По словам главы учреждения, изменения затронут только некоторые, наиболее популярные предложения банка.

В настоящее время процентная ставка на нельготные программы по ипотеке составляет от 14,7% до 16,8%. Отмечается, что до конца 2023 года «Сбером» будет выдано около 4 трлн рублей на жилье, что на 1,2 трлн больше, чем в прошлом году.