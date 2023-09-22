Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 22
25°
Сбт, 23
25°
Вск, 24
25°
ЦБ USD 96.08 -0.54 22/09
ЦБ EUR 102.36 -1.01 22/09
Нал. USD 95.8 / 96.8 22/09 11:45
Нал. EUR 101.65 / 102.52 22/09 10:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Как сказался новый закон о такси на рязанцах
С начала сентября в России вступил в силу новый закон о...
18 сентября 13:48
4 666
Карьерные фокусы. Жители двух рязанских сел могут оказаться в зоне эко...
Эта скандальная история началась еще в ноябре 2021 года...
15 сентября 13:37
9 245
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
В Рязанской области при поддержке «Единой России» реали...
18 августа 17:25
10 888
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
14 359
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанские Борки
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Сбер поднимает ставку по вкладам и ипотеке

Глава Сбербанка Герман Греф на открытии кампуса «Школы 21» в Великом Новгороде рассказал о повышении ставок по ипотеке на 0,5% с 22 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, с 25 сентября ставки по вкладам будут повышены на 0,3-0,4%. Сейчас Сбербанк предлагает десять различных видов с процентной ставкой до 12%.

По словам главы учреждения, изменения затронут только некоторые, наиболее популярные предложения банка.

В настоящее время процентная ставка на нельготные программы по ипотеке составляет от 14,7% до 16,8%. Отмечается, что до конца 2023 года «Сбером» будет выдано около 4 трлн рублей на жилье, что на 1,2 трлн больше, чем в прошлом году.