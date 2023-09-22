Рязанцы рассказали о несанкционированной свалке во дворе Октябрьского района

Рязанцы рассказали о несанкционированной свалке во дворе Октябрьского района. Об этом сообщили жители дома на улице Дружная в комментариях к постам Павла Малкова.

Комментатор объяснил, что мусорную площадку демонтировали в начале сентября. После этого жители многоквартирных домов приносили отходы на это место. По словам мужчины, о сносе контейнеров и ограждения управляющая компания жителям не сообщила.

«Интересно, принятое решение администрацией города о демонтаже мусорной площадки на Дружная 7 и оставлением кучи мусора способствует здоровому образу жизни? Бездомные собаки, мухи, крысы, змеи — все возле этой кучи», — поделился рязанец.

Администрация ответила, что сотрудники работают над решением ситуации: ведомства ведут переговоры с «Эко-Пронском» для устранения несанкционированной свалки по этому адресу.