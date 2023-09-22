Рязанцы пожаловались на состояние сквера имени Скобелева

Рязанцы пожаловались на состояние сквера имени Скобелева. Об этом сообщил телеканал ГТРК «Ока».Жители рассказали, что у скамеек слезла краска и в некоторых местах сломались доски.

«Вместо иллюминации на фонарях — паутина. Бюст „белого генерала“ — в грязи, на основании монумента сколота плитка», — рассказали рязанцы «Оке».

В администрации редакции телеканала ответили, что Дирекция благоустройства города ежегодно проводит работы: убирает мусор, косит траву, пилит аварийные деревья, содержит памятник Скобелеву и территорию вокруг него в надлежащем состоянии.

По словам мэрии, работы проходят в соответствии с графиком и погодными условиями.