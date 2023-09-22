Рязанца отправили в СИЗО за убийство мужчины

В Спасском районе местного жителя поместили в СИЗО за убийство мужчины. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Следствием установлено, что рязанец напал на мужчину и избил его. В результате пострадавший скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводится расследование. В связи с этим, находясь на свободе, злоумышленник может скрывать следы преступления, а также оказать давление на свидетеля.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы, суд заключил подозреваемого под стражу.

Постановление вступило в законную силу.