Рязанца отправили в СИЗО за убийство мужчины
В Спасском районе местного жителя поместили в СИЗО за убийство мужчины. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
Следствием установлено, что рязанец напал на мужчину и избил его. В результате пострадавший скончался на месте происшествия.
В настоящее время проводится расследование. В связи с этим, находясь на свободе, злоумышленник может скрывать следы преступления, а также оказать давление на свидетеля.
Выслушав участников процесса, исследовав материалы, суд заключил подозреваемого под стражу.
Постановление вступило в законную силу.