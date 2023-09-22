Рязанца осудят за слежку за бывшей сожительницей через GPS-трекер

Рязанца осудят за слежку за бывшей сожительницей через GPS-трекер. Об этом сообщили в региональном следкоме.

По данным следствия, летом 2023 года мужчина купил GPS-трекер, обладающий функцией получения и регистрации аудиоинформации, запрещенный к свободному обращению на территории России. Приобретенный GPS-трекер рязанец поместил в квартиру бывшей сожительницы с целью негласного получения информации.

Преступление раскрыли сотрудники УФСБ России по Рязанской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Проводится проверка. Идет сбор доказательств.