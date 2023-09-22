Рязанца осудят за слежку за бывшей сожительницей через GPS-трекер
Рязанца осудят за слежку за бывшей сожительницей через GPS-трекер. Об этом сообщили в региональном следкоме.
По данным следствия, летом 2023 года мужчина купил GPS-трекер, обладающий функцией получения и регистрации аудиоинформации, запрещенный к свободному обращению на территории России. Приобретенный GPS-трекер рязанец поместил в квартиру бывшей сожительницы с целью негласного получения информации.
Преступление раскрыли сотрудники УФСБ России по Рязанской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Проводится проверка. Идет сбор доказательств.