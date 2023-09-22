Рогов сообщил, что ВСУ перебрасывают стратегические резервы к Работино

Рогов сообщил, что ВСУ перебрасывают стратегические резервы к Работино. Об этом лидер движения «Мы вместе с Россией» рассказал РИА Новости.

«Украинские боевики на фоне провала контрнаступления и больших потерь перебросили стратегические резервы на Ореховское направление под Работино», — заявил Рогов.

Он отметил, что ВСУ перебросили 11 бригад, один полк, два батальона, три группы аэроразведки и подразделение морского центра сил спецопераций.

По его словам, ВСУ копят силы для третьей фазы контрнаступления, чтобы попытаться вклиниться в российскую первую линию обороны, а после прорваться к Токмаку.