Представитель губернатора Рязанской области не ответил, ощущает ли Малков вонь в городе

Пресс-секретарь рязанского губернатора Павел Кирдяшкин не ответил на вопрос, ощущает ли Павел Малков вонь в городе. Об этом сообщило издание « Видсбоку ».

Корреспондент попыталась дозвониться до Кирдяшкина и задать ему вопросы по поводу жуткого запаха в Рязани. Он не взял трубку.

Ему также направили SMS-сообщение. «В Рязани несколько дней чувствуется ужасная вонь, которая накрывает все районы и пригород. Об этом, в том числе, пишут на страничке губернатора. В курсе ли он ситуации, ощущает ли сам этот запах? Каков его источник и планируется ли как-то реагировать на данный факт, принимать какие-либо меры?» — написали журналисты.

Через два часа пришел ответ, в котором представитель губернатора попросил направить официальный запрос.

Напомним, неприятный запах в Рязани ощущался в течение недели.