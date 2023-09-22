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Под Красноярском мужчина застрелил знакомого, устроил погоню и утонул

Под Красноярском мужчина застрелил знакомого из-за ревности, потом оторвался от полиции на «Ниве», утопил ее в Енисее и, скорее всего, утонул. Об этом сообщает Baza.

Разборки с неожиданной развязкой произошли в городе Енисейск вечером 17 сентября. 56-летний мужчина приревновал жену и приехал выяснять отношения к оппоненту домой. Но разговор не задался — ревнивец выстрелил сопернику в грудь. Далее он залез в свою «Ниву» и скрылся.

Однако по пути его перехватили полицейские. Мужчина смог оторваться и вырулил к паромной переправе через Енисей. Не справившись с управлением, он въехал на автомобиле прямо в реку. Когда машина стала уходить под воду, местный житель вылез из салона и уплыл от полицейских.

С тех пор о нем никто ничего не слышал. На берегах Енисея каких-либо следов выхода из воды так и не нашли, и уже почти неделю мужчину пытаются найти водолазы.