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«Почта России» выпустила марку с уроженцем Рязанской области Владимиром Уткиным

«Почта России» выпустила марку с уроженцем Рязанской области Владимиром Уткиным. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

В пятницу, 22 сентября, в почтовое обращение вышла карточка с оригинальной маркой к 100-летию со дня рождения конструктора ракетно-космической техники, уроженца Касимовского района Рязанской области Владимира Уткина.

На марке изображен запуск ракеты-носителя в космос, на почтовой карточке и штемпеле — портрет ученого.

Тираж марки составляет 10 тысяч экземпляров.