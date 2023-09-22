Песков прокомментировал решение кабмина об ограничении экспорта топлива

Песков прокомментировал решение кабмина об ограничении экспорта топлива. Об этом пресс-секретарь президента рассказал журналистам в пятницу, 22 сентября.

«Рынок топлива везде сейчас достаточно нестабильный. Но и определенные проблемы были здесь, нужно было регулировать этот рынок на фоне уборочных работ, всех сельскохозяйственных процессов, на фоне обычного потребителя, поэтому правительство своевременно приняло необходимые меры», — сказал Песков.

Он также отметил, что ограничения продлятся «столько, сколько будет требоваться для обеспечения стабильности на рынке».

Ранее кабмин ввел временные ограничения на экспорт бензина и дизеля.