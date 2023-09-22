На жителя Сасовского района завели дело за продажу контрафактных сигарет

На жителя Сасовского района завели дело за продажу контрафактных сигарет. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По информации ведомства, 63-летний мужчина незаконно приобрел и хранил поддельную продукцию. В дальнейшем, он продавал контрафакт в одной из торговых точек.

Преступную деятельность приобретению, хранению в целях сбыта и продаже контрафактной табачной продукции в особо крупном размере пресекли полицейские.

На имущество мужчины по делу наложили арест. Уголовное дело направили в суд.