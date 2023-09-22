На оконном производстве ГК «Зеленый сад» в исправительной колонии выпустили пятитысячное окно

На оконном производстве ГК «Зеленый сад» в исправительной колонии выпустили пятитысячное окно. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Застройщик запустил собственное производство оконных конструкций в августе 2022 года. Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

В компании это событие называют знаковым для всего региона. Возведение домов без привлечения сторонних организаций для остекления позволило ускорить строительство, эффективнее контролировать качество продукции и выполняемых работ.

Объем выпускаемой продукции за год работы цеха составил пять тысяч изделий на общую сумму более 2 200 000 рублей. Помимо пластиковых окон в цехе делают витражные системы (панорамное остекление и входные группы для подъездов). Отмечается, что это производство является безотходным.

«Перед запуском производства мы провели пусконаладочные работы, прошли обучение с представителями поставщиков оборудования, представителями поставщиков фурнитуры, а также представителями производителей профилей ПВХ», — отметил руководитель проекта по производству изделий ПВХ группы компаний «Зелёный сад» Максим Алексеенко.

В компании отмечают, что проект имеет социальную значимость. Производство организовано на базе исправительной колонии № 2 УФСИН России по Рязанской области. В работе задействованы осужденные к лишению свободы, которые получили возможность освоить новую рабочую специальность, пройти обучение по сложным технологическим процесса и социализироваться.

Например, осужденный Евгений отбывает наказание в ИК-2 более семи лет. В оконном цехе работает с открытия и уже стал наставником для недавно трудоустроенных осужденных. Сам же производственным нюансам обучался в процессе работы.

«Опыт мне пригодится на свободе. Пока же в планах перевестись на принудительные работы. Сам я родом из Тульской области, но хотелось бы остаться в Рязани, чтобы работать на строительных объектах „Зеленого сада“. Из зарплаты получается отправлять деньги семье, а это для меня важно», — рассказал Евгений.

Всего на производстве трудятся 16 человек в две смены, а за год работы оконного цеха более 40 осужденных получили специальные навыки. За работу им платят зарплату не ниже МРОТ и погашают иски. Многие из них после замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы смогли продолжить работу в компании: осуществляют монтаж окон на строительных объектах.

В августе в цех закупили новое оборудование — гидравлический стенд остекления, который позволил добиться полного цикла производства. Готовые к установке, полностью отрегулированные окна отправляются из колонии на объекты «Зеленого сада»: жилые комплексы «Скайлайн», «Айтауер», «Дискавери», «Еврокласс-4»