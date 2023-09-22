Мишустин рассказал, что увеличение МРОТ позволит увеличить зарплаты более 4,5 миллиона россиян

Мишустин рассказал, что увеличение МРОТ позволит увеличить зарплаты более 4,5 миллиона россиян. Об этом пишет ТАСС.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что повышение МРОТ на 18,5% с 2024 года позволит увеличить зарплаты более 4,5 млн граждан.

«Важный вопрос — о повышении минимального размера оплаты труда. По поручению президента ускоренно увеличим его со следующего года в общей сложности на 18,5%, что существенно опередит темпы инфляции. Уже с 1 января МРОТ превысит 19 тысяч 200 рублей. Вместе с этим вырастут зарплаты более чем 4,5 млн человек», — сказал Мишустин.