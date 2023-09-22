Министр соцзащиты Рязанской области рассказал о работе «Соснового бора» для участников СВО

На заседании областного парламента в четверг, 21 сентября, в рамках «правительственного часа» обсудили эффективность мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, а также обозначили проблемы, которые еще предстоит решить. Перед депутатами выступили министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Наталья Суворова, председатель Рязанского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Ольга Маскаева.

Министр труда и социальной защиты населения Наталья Суворова рассказала о принятых как на федеральном, так и на региональном уровне мерах поддержки участников СВО и сообщила, что в регионе ведется серьезная работа по внедрению Единого стандарта мер и упрощения доступа к ним.

«По поручению губернатора Рязанской области в регионе выстроена комплексная система поддержки и сопровождения участников СВО и их родственников. Она охватывает всю доступную временную перспективу — с момента начала военной службы до возвращения к мирной жизни. В регионе внедряется Единый стандарт мер поддержки, разработанный координационной парламентской группой под руководством первого заместителя председателя Совета Федерации Турчака Андрея Анатольевича. В настоящее время из 20 мер у нас реализуются 18. Всего региональная система поддержки включает в себя 62 меры, из них — 44 региональные, пять мер предоставляются проактивно», — рассказала Суворова.

Также она подробно рассказала о деятельности Многофункционального семейного центра (МСЦ).

«Через МСЦ помощь получили почти 20 тыс человек, из них — около 2000 — участники СВО и члены их семей. Это оперативное реагирование на потребности бойцов и их родственников. Патронаж семьи. Кроме того, нами внедрен военно-социальный контракт, который включает в себя все меры поддержки и за семьей участника закрепляется сразу куратор соцслужб. В настоящее время в системе кураторства 3425 семей участников СВО. Проводится ежедневный мониторинг обращений. Центр подготовки семей к возвращению „Ждем тебя“ на базе центра „Семья“ оказывает психологическую поддержку вдовам и детям погибших воинов», — объяснила министр.

Председатель Рязанского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Ольга Маскаева проинформировала о направлениях деятельности организации и ее вкладе в поддержку участников СВО.

«Фонд создан для оказания помощи ветеранам СВО и семьям погибших бойцов. В числе задач — организация системы долговременного ухода, паллиативная медицинская помощь, социальная адаптация, обустройство жилых помещений под нужды инвалидов, обучение и трудоустройство. За период работы с 01.06.2023 года по настоящее время в региональный филиал к социальным координаторам поступило более 1500 обращений граждан по 2500 типам запросов», — отметила Маскаева.

Председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин поблагодарил руководителей и сотрудников министерства и фонда за проделанную работу, тесное сотрудничество со всеми профильными ведомствами, умение находить решение вопросов, волнующих людей.

«Ваша работа — это не просто слова, а реальные действия. За всеми цифрами — конкретные люди, их судьбы. Вы смогли создать систему конструктивного взаимодействия, направленного на поддержку участников СВО и членов их семей, дойдя до каждого муниципалитета. Попрошу депутатов быть на постоянной связи с социальными координатами в своих округах. Важна ваша проактивная позиция, надо выходить с инициативами, создавать такую атмосферу, чтобы со своими инициативами выходили и сами участники СВО», — сказал Фомин.

В ходе обсуждения депутаты задали вопросы. Они интересовались организацией системы адаптации вернувшихся с СВО к мирной жизни, оказании помощи вдовам и детям, решении проблем с лекарственным обеспечением, современными средствами реабилитации участников СВО, получении медицинского обслуживания во время отпуска в связи с приостановлением действия полиса ОМС на территории региона, улучшение жилищных условий участников СВО.

Депутат Наталья Рубина акцентировала внимание на работе реабилитационного Центра «Сосновый бор» и перспективах его развития. Наталья Суворова сообщила о реализации комплексной программы семейной реабилитации.

«С мая текущего года более 500 бойцов со своими родственниками прошли комплексную реабилитацию в центре «Сосновый бор». В октябре состоится мероприятие с участием паралимпийского комитета России для наших бойцов для вовлечения их в паралимпийское движение. «Сосновый бор» станет площадкой, где через адаптивную физкультуру будут формироваться навыки и интерес к занятию паралимпийскими видами спорта, — рассказала Суворова.

Министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Наталья Суворова, министр здравоохранения региона Александр Пшенников, военный комиссар области Олег Серкез подробно ответили на все вопросы, привели конкретные примеры уже полученной помощи.

«Поддержка участников СВО, их семей — наше приоритетное направление работы. Нужно оперативно реагировать на необходимость корректировки действующего законодательства для того, чтобы помощь, оказываемая нашим бойцам и их семьям, была эффективной и, главное, своевременной. Важно не упустить малейшей детали тех проблем, которые мы сегодня обсуждали», — резюмировал глава регионального парламента Аркадий Фомин.

По итогам проведения «правительственного часа» профильному министерству будут выработаны рекомендации.