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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 23-24 сентября
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

23 и 24 сентября в Солотче пройдет фестиваль «Земля Паустовского», посвященный взаимодействию человека и природы: семейные выходные, богатая культурная программа, спортивные активности, гастрономия и тихий отдых в курортном районе города.

На сцене филармонии покажут спектакль «Супница или кипящие страсти». Это французская комедия положений в сочетании с драмой и водевилем. В спектакле играют Нина Усатова, Андрей Ургант и другие.

Также в филармонии пройдет музыкальный спектакль «Царевна-лягушка». Зрители смогут увидеть синтез богатых традиций русского искусства и фольклора, виртуозного исполнительского мастерства и современных технологий. Экспрессивное выступление солиста-сказочника дополняют визуальные проекции динамических картин и живое звучание оркестра.

В областном музыкальном театре премьера — мюзикл «Три мушкетера», режиссер — Урсула Макарова. В 2023 году приключенческому роману исполнилось 179 лет, а одноименному фильму по сценарию Марка Розовского — 45. Спектакль идет в сопровождении оркестра.

23 сентября клуб Deep празднует свой 14 день рождения. Для гостей подготовили большую праздничную программу и множество сюрпризов.

В кафе-клубе «Старый парк» пройдет концерт «Осенний джаз» — традиционный осенний джаз от рязанских музыкантов, в ДК «Приокский» — концерт хоровой музыки «Осенние встречи».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».