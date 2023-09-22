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Корпорация развития приступила к благоустройству территории у нового технопарка РИНТЦ

Корпорация развития Рязанской области приступила к благоустройству территории у нового технопарка РИНТЦ.

Работы организованы в соответствии с поручением губернатора Павла Малкова по итогам рабочего визита в новый корпус РИНТЦ на улице Каширина. Проект курирует региональная «Корпорация развития». Ход выполнения работ и их соответствие план-графику обсудили в рамках рабочего совещания профильных специалистов Корпорации и представителей подрядной организации 22 сентября.

Активный этап благоустройства, начавшийся после прокладки к зданию инженерных коммуникаций, предусматривает оформление территории площадью порядка трех с половиной тыс. кв. метров. Общий комплекс работ, запланированных проектом, будет включать организацию парковочного пространства, газонов, тротуаров для пешеходов. Завершить эти работы планируется до середины октября.

По проекту реконструкции самого здания технопарка выполняется финишная отделка внутренних помещений, в том числе установка межкомнатных перегородок, монтаж подвесного потолка, покраска стен кабинетов будущих резидентов технопарка. На 90% выполнены работы по оформлению экстерьера здания и монтажу фальцевой кровли.

Рязанский инновационный научно-технический центр станет площадкой для размещения высокотехнологичных проектных и производственные организаций. Как ранее отмечал зампред регионального правительства Артем Никитин, при отборе резидентов РИНТЦ основное внимание уделяется перспективности разработок, которыми занимаются потенциальные резиденты и их значимости для развития цифровой составляющей региона.