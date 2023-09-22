Корпорация развития приступила к благоустройству территории у нового технопарка РИНТЦ

Корпорация развития Рязанской области приступила к благоустройству территории у нового технопарка РИНТЦ.

Работы организованы в соответствии с поручением губернатора Павла Малкова по итогам рабочего визита в новый корпус РИНТЦ на улице Каширина. Проект курирует региональная «Корпорация развития». Ход выполнения работ и их соответствие план-графику обсудили в рамках рабочего совещания профильных специалистов Корпорации и представителей подрядной организации 22 сентября.

Активный этап благоустройства, начавшийся после прокладки к зданию инженерных коммуникаций, предусматривает оформление территории площадью порядка трех с половиной тыс. кв. метров. Общий комплекс работ, запланированных проектом, будет включать организацию парковочного пространства, газонов, тротуаров для пешеходов. Завершить эти работы планируется до середины октября.

По проекту реконструкции самого здания технопарка выполняется финишная отделка внутренних помещений, в том числе установка межкомнатных перегородок, монтаж подвесного потолка, покраска стен кабинетов будущих резидентов технопарка. На 90% выполнены работы по оформлению экстерьера здания и монтажу фальцевой кровли.