Адмирал Комоедов призвал нанести удары по центрам принятия решений в Киеве

После украинской атаки на штаб Черноморского флота настало время нанести удары по центрам принятия решений в Киеве: генеральному штабу, минобороны и администрации Владимира Зеленского. Об этом заявил РИА Новости адмирал Владимир Комоедов.

Кроме того, он заявил, что из-за участившихся атак на Крым нужно увеличить количество средств отражения воздушного нападения.

«Необходимо зарезервировать средства ПВО, разбить на сектора, защитить основные центры управления и коммуникаций в Севастополе и на полуострове в целом», — отметил Комоедов.

Напомним, в Севастополе ракета ВСУ попала в штаб Черноморского флота. Один военный пропал без вести.