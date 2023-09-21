«Зеленый сад» вывезет и утилизирует более 70 тысяч кубометров почвы с территории бывшего шпалозавода в Борках

«Зеленый сад» разработал проект рекультивации почвы на территории бывшего шпалозавода в Борках. Об этом РЗН. Инфо рассказали в компании. Там объяснили, что провели экспертизу в рамках предпроектной подготовки.

Исследования показали, что необходимо заменить 71 875 кубометров почвы. Загрязненный грунт вывезут на специальные площадки за пределами города.

В компании сравнили объем вывозимого грунта с размерами пяти Спасских башен Московского кремля.