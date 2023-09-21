Власти завили, что рязанские бойцы ЧВК пока не получают выплаты при ранении или гибели

Глава министерства труда и соцзащиты населения Рязанской области Наталья Суворова заявила, что проблема неоказания материальной помощи бойцам ЧВК и их семьям должна решаться на федеральном уровне. Об этом пишет Telegram-канал «Рязинформбюро».

Сейчас рязанцы, принимавшие участие в СВО в составе частной военной компании «Вагнер», и их семьи пока что не получают материальную помощь в связи с ранением или гибелью.

«Но это не значит, что мы не работаем с нашими ребятами, которые были, служили в частной военной компании», — добавила Суворова.

Она пояснила, что бойцам оказывается психологическая, социальная, юридическая помощь, а также реабилитация в «Сосновом бору».