Во Владимирской области семья насмерть отравилась неизвестным веществом

Во Владимирской области семья насмерть отравилась неизвестным веществом. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в селе Энтузиаст в среду, 20 сентября.

По информации источника, в одной из квартир обнаружили тела четырех человек — 45-летнего мужчины, его 44-летней жены, а также двоих сыновей (2,5 года и пяти лет). При осмотре их трупов полицейские не установили следов насильственной смерти. По предварительной информации, они умерли из-за отравления неизвестным веществом.

На данный момент тела направили на экспертизу.

По факту проводится проверка.