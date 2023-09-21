Власти заявили о проблемах с переводом пенсий российским пенсионерам, проживающим за рубежом

Российские власти подтвердили проблемы с переводом пенсий проживающим за границей российским пенсионерам. Об этом пишет РБК .

Источник издания сообщает, что всех больше российских пенсионеров проживает в Израиле. Их насчитывается 52,5 тысяч человек. 16,6 тысяч получают выплаты на территории России, 18,3 тысяч — получают выплаты на лицевые счета, открытые в Израиле и 17,6 тысячам их выдают в Израиле по договору между Россией и Израилем о сотрудничестве в области социального обеспечения от 2017 года,

Сейчас советских и российских эмигрантов, которые ранее получали пенсии в долларах США, уведомили о том, что ввиду санкций им придется получать выплаты в России или через трансграничные переводы.