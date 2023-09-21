В Свердловской области обнаружили трупы врача-психиатра и сына-инвалида

В Свердловской области обнаружили трупы известного в регионе врача-психиатра Николая Макроцкого и его сына-инвалида. Об этом сообщил телеканал РЕН-ТВ.

Инцидент произошел на улице Циолковского города Березовский.

По информации источника, во вторник, 19 сентября, один из мужчин обнаружил в квартире тело отца и своего брата-инвалида первой группы. Прибывшие на место полицейские узнали, что дверь была заперта изнутри. На диване обнаружили предсмертную записку.

По информации начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, на телах не нашли следов применения холодного оружия.