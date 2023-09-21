В Рязанской области возможны перебои в телерадиовещании из-за интерференции

С 28 сентября по 21 октября в небе над Рязанской областью будет наблюдаться осенняя интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать сигнал. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что осенью, если смотреть с Земли, Солнце перемещается из Северного полушария в Южное и в определенные периоды оказывается ровно позади спутника связи. При этом звезда мощный источник не только света, но и радиоволн. «Солнечное вещание» перебивает сигнал с космического аппарата.

В Рязанской области выход Солнца на одну ось со спутником связи и наземным ретранслятором возможен с 11 до 12.42. Продолжительность помех в каждом случае — от нескольких секунд до 5 минут.

Солнечная интерференция происходит дважды в год: весной и осенью. Цифровые технологии позволили свести к минимуму воздействие явления.