В Рязани задержали трех мужчин, объявленных в федеральный розыск

В Рязани 20 и 21 сентября полицейские задержали трех человек, объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

20 сентября в 14:00 на улице Энгельса правоохранители заметили человека, похожего на того, который числится в федеральном розыске. Остановив его, выяснилось, что это, действительно он — 41-летний рязанец, разыскиваемый за уклонение от наказания за грабеж.

В 18:00 на улице Бронная сотрудники поймали 42-летнего рязанца, который пытался скрыться от них в ближайшем дворе. Оказалось, что он уклонялся от выплаты алиментов.

21 сентября в 7:15 на улице Бирюзова полицейские задержали 38-летнего рязанца. По какой причине он попал в федеральный розыск — не уточняется.