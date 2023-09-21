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В Рязани на ремонт бывшего здания облсуда выделили еще два миллиона рублей

На ремонт бывшего здания облсуда на улице Ленина № 37 выделили еще два миллиона рублей. В него вскоре переедет Советский районный суд. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Управление Судебного департамента Рязанской области выделило еще два млн 12 тысяч 423 рубля. Подрядчик на первом этаже разберет перегородки, плинтуса, полы и потолки, демонтирует светильники и двери, снимет обои. А также выровняет стены, отремонтирует форточки, заменит петли оконные и дверные замки, сделает откосы, расстелет линолеум, установит потолочные панели и светильники, поклеит стеклообои.

Работы планируется выполнить в течение 21 рабочего дня с момента заключения контракта.

Напомним, в июле на ремонт бывшего здания облсуда, куда вскоре переедет Советский суд, выделили 9,8 миллиона рублей.