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В Рязани ищут очевидцев трех ДТП

Правоохранители разыскивают свидетелей трех ДТП, произошедших в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

Первая авария произошла 16 мая 2022 года около 00:50 вблизи строения 1 по улице Южный промузел. Там сбили 22-летнего велосипедиста. Какой транспорт наехал на человека — неизвестно. В результате молодой человек получил травмы.

13 июля 2023 года примерно в 00:05 около дома № 34 на улице Центральной 57-летний рязанец за рулем автобуса «ПАЗ» наехал на 58-летнего местного жителя. Пешеход скончался от полученных травм.

Еще одно ДТП случилось 17 сентября около 22:09 на 505-ом километре трассы Р132 «Золотое кольцо». Там сбили пешехода, который скончался на месте. Личность погибшего, водителя, а также транспортное средство — не установлены.

Если вы были какой-либо из этих аварий, полиция просит сообщить по телефону 29-72-56 или по адресу: город Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.