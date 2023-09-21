В России начались сбои с импортом продукции для лечения диабета

В России начались сбои с импортом продукции для лечения диабета. Об этом пишет «Коммерсант».

После внесения властями США комплектующих к системам мониторинга глюкозы в список продукции двойного назначения эти изделия от ирландско-американского производителя Medtronic стали недоступны в России.

Пока на рынке осталась продукция от американской Abbott, но она не предназначена для страдающих диабетом детей младше четырех лет. Китайские системы, в свою очередь, не соответствуют требованиям.