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В Пермском крае в ДТП с пьяным водителем погибла двухлетняя девочка

В Пермском крае произошло смертельное ДТП. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.

Авария произошла ночью в четверг, 21 сентября.

По информации ведомства, пьяный 54-летний пермяк повез на автомобиле «ВАЗ-21103» сожительницу и троих детей в направлении поселка Гайны. Отмечается, что у него не было прав. В какой-то момент автомобиль выехал с дороги и перевернулся.

В сообщении указано, что в ДТП погибла малолетняя дочь подозреваемого. Его 26-летняя сожительница и двое детей (трех лет и девяти месяцев) получили травмы различной степени тяжести. На мужчину завели уголовное дело.

Пермяк скрылся с места аварии. Позже его нашли и задержали полицейские.