В Новосибирске мужчина запер жену в гараже и избивал разными предметами

В Новосибирске мужчина запер жену в гараже и избивал разными предметами. Об этом сообщает РЕН.ТВ.

В полицию начали звонить местные жители, говоря о женских криках. После прибытия на место правоохранители начали взламывать дверь постройки, но спустя время женщина смогла сама открыть замок и выбежать. За ней с топором гнался ее муж, но увидев сотрудников полиции скрылся в доме, разбивая окна и ломая все внутри.

Разговоры не действовали, нападавший не хотел выходить. Его удалось задержать только при помощи Росгвардии.

Пострадавшая рассказала, что сожитель был в неадекватном состоянии, запер ее в гараже и избивал разными предметами.

Возбуждено уголовное дело.