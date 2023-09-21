В Москве кикбоксер избил подростка из-за замечания

В Москве 21-летний мужчина избил подростка из-за сделанного замечания. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Лобненской улице в среду, 20 сентября.

По информации источника, мужчина нанес 15-летнему мальчику многочисленные удары руками и ногами по голове и телу. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщили в ГСУ СК России по Москве, нападавшего задержали. С ним проводят следственные действия, он признал вину. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

По данным РИА Новости, нападавшим оказался кандидат в мастера спорта по кикбоксингу.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В ближайшее время фигуранту изберут меру пресечения. Следствие будет просить суд об аресте подозреваемого.