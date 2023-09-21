В России камеры начали фиксировать непристегнутых пассажиров

В Москве камеры видеонаблюдения на дорогах стали фиксировать непристегнутых пассажиров. Об этом сообщает Telegram-канале столичного департамента транспорта.

За выполнением требования будут следить 206 видеокомплексов с нейросетью. В случае нарушения владельцу авто придет штраф в размере тысячи рублей.