В России камеры начали фиксировать непристегнутых пассажиров
В Москве камеры видеонаблюдения на дорогах стали фиксировать непристегнутых пассажиров. Об этом сообщает
За выполнением требования будут следить 206 видеокомплексов с нейросетью. В случае нарушения владельцу авто придет штраф в размере тысячи рублей.
«Их соблюдение сохранит вам жизнь. В Москве около 500 камер с искусственным интеллектом уже способны выявлять на дороге непристегнутых водителей. Теперь еще около 206 комплексов будут определять таких же пассажиров. Сотрудники