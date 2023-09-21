В московском парке изнасиловали 18-летнюю студентку

В Москве сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после заявления о групповом изнасиловании 18-летней девушки. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

Все случилось еще в начале июне, однако о произошедшем стало известно только сейчас. Учащаяся одного из столичных колледжей после ссоры с матерью ушла из дома ночью и отправилась в Терлецкий парк, где двое злоумышленников напали на нее.

Как отмечает источник, неизвестный подошел к девушке сзади, набросил веревку на шею и утащил в правую сторону парка. Второй нападавший закрыл ей глаза. Жертву бросили на землю и изнасиловали.