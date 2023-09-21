В Кальном обнаружили наркопритон

В Рязани полицейские задержали организатора наркопритона. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Ранее 41-летнего рязанца судили за незаконный оборот наркотиков, он отбывал наказание в местах лишения свободы. Недавно полицейские узнали, что в квартире дома на Касимовском шоссе, где он живет, собираются приятели для употребления «синтетики».

Когда оперативники зашли «в адрес», там нашли хозяина и двоих его гостей. Они были в состоянии наркотического опьянения. При обследовании правоохранители изъяли предметы для потребления запрещенных веществ.

Мужчин привлекут к административной ответственности за потребление наркотиков без назначения врача.

На рязанца завели уголовное дело за организацию притона. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.