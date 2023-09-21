В Госдуму внесли законопроект о регулировании маркетплейсов

В Госдуму внесли законопроект о регулировании маркетплейсов. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации издания, депутаты внесли на рассмотрение законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов, который введет дополнительные гарантии защиты потребительских прав.

Предлагаемый законопроект вводит определения маркетплейсов, поставщиков и владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ), определяет порядок применения договорных неустоек в отношении контрагентов, устанавливает запрет на одностороннее ограничение доступа к личному кабинету продавца товара или владельца ПВЗ, а также устанавливает запрет на продажу собственных товаров маркетплейсов с оборотом более 150 миллиардов рублей, если аналогичные товары уже представлены на нем.