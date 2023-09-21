В Госдуме предложили устанавливать датчики утечки газа во время капремонта

В Госдуме предложили устанавливать датчики утечки газа во время капитального ремонта, когда меняют внутриквартирные газовые трубы. Об этом «Известиям» заявили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Отмечается, что современные приборы способны на ранних этапах сообщать об утечках. Это поможет вовремя предотвратить чрезвычайное происшествие.

Также депутаты напомнили, что в прошлую весеннюю сессию уже был принят закон о безопасности газового оборудования. В соответствии с поправками, теперь одна организация обслуживает всю сеть газопотребления многоквартирных домов.

Более того, жильцы обязаны предоставлять беспрепятственный доступ в свои квартиры для обслуживания газового оборудования.