В Госдуме предложили обязать самокатчиков сдавать экзамен по ПДД

В России предлагают обязать всех пользователей самокатов и других средств индивидуальной мобильности сдавать экзамен по ПДД, а также получать документы, которые это подтверждают, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо вице-спикера Госдумы Михаила Делягина главе кабмина Михаила Мишустина.

По словам депутата, СИМ завоевали популярность и стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Благодаря им снижается нагрузка на общественный транспорт, а также создаются рабочие места.

Но использование таких средств передвижения остается неурегулированным с точки зрения обеспечения безопасности на дорогах. Зачастую это ведет к конфликтам, авариям, ранениям, гибели людей.

При этом парламентарий отмечает, что ГИБДД сложно контролировать движение СИМ и если владельцы нарушают ПДД, то, как правило, они не платят штрафы в отличие от других участников дорожного движения.