Украина не приняла партию немецких танков Leopard

ВСУ отказались от немецких танков Leopard, так как они требовали ремонта. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на издание Spectator Найджела Джонса.

«К смущению Германии, это уже второй раз, когда Украина коллективно воротит нос от поставок немецкой бронетехники. Когда первые десять танков прибыли на Украину, они тоже оказались непригодными для развертывания на линии фронта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские инженеры не обладают необходимыми навыками, которые нужны, чтобы привести «леопарды» в порядок.