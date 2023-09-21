Специалисты АРБ повысили квалификацию на «Фабрике процессов»

В Рязанской области продолжает работу учебно-производственная площадка «Фабрика процессов», созданная в рамках национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщили в Агентстве развития бизнеса (АРБ).

Обучение проводят эксперты Регионального центра компетенций АРБ. На этот раз в тренинге приняли участие не только представители Спасского кожевенного и Рязанского трубного заводов, которые участвуют в нацпроекте, но и сотрудники Агентства развития бизнеса.

Как отметил директор АРБ Александр Уланов, важно, чтобы как можно больше людей научились эффективно выстраивать свою работу, правильно организовывать процессы. Инструменты бережливого производства, которым обучают на «Фабрике», дают такую возможность.

«С момента открытия рязанской «Фабрики процессов» ее участниками стали более 1800 человек ― сотрудники промышленных предприятий, офисов, представители самых различных сфер. Всех их объединяет одно ― стремление принести пользу и экономический эффект своей компании. Такая форма обучения позволяет увидеть, насколько важен каждый сотрудник и как влияет на рабочий процесс грамотное распределение функционала. Кроме того, такой формат мероприятия способствует поднятию корпоративного духа. Поэтому мы рады, что наши сотрудники тоже подключились к «Фабрике процессов», ― сказал Александр Уланов.

В завершении все участники получили сертификаты о прохождении тренинга.