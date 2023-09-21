Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
24°
Птн, 22
26°
Сбт, 23
25°
ЦБ USD 96.08 -0.54 22/09
ЦБ EUR 102.36 -1.01 22/09
Нал. USD 95.11 / 96.75 21/09 16:15
Нал. EUR 101.21 / 102.71 21/09 18:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Как сказался новый закон о такси на рязанцах
С начала сентября в России вступил в силу новый закон о...
18 сентября 13:48
4 136
Карьерные фокусы. Жители двух рязанских сел могут оказаться в зоне эко...
Эта скандальная история началась еще в ноябре 2021 года...
15 сентября 13:37
8 744
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
В Рязанской области при поддержке «Единой России» реали...
18 августа 17:25
10 439
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
13 898
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанские Борки
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Специалисты АРБ повысили квалификацию на «Фабрике процессов»

В Рязанской области продолжает работу учебно-производственная площадка «Фабрика процессов», созданная в рамках национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщили в Агентстве развития бизнеса (АРБ).

Обучение проводят эксперты Регионального центра компетенций АРБ. На этот раз в тренинге приняли участие не только представители Спасского кожевенного и Рязанского трубного заводов, которые участвуют в нацпроекте, но и сотрудники Агентства развития бизнеса.

Как отметил директор АРБ Александр Уланов, важно, чтобы как можно больше людей научились эффективно выстраивать свою работу, правильно организовывать процессы. Инструменты бережливого производства, которым обучают на «Фабрике», дают такую возможность.

«С момента открытия рязанской «Фабрики процессов» ее участниками стали более 1800 человек ― сотрудники промышленных предприятий, офисов, представители самых различных сфер. Всех их объединяет одно ― стремление принести пользу и экономический эффект своей компании. Такая форма обучения позволяет увидеть, насколько важен каждый сотрудник и как влияет на рабочий процесс грамотное распределение функционала. Кроме того, такой формат мероприятия способствует поднятию корпоративного духа. Поэтому мы рады, что наши сотрудники тоже подключились к «Фабрике процессов», ― сказал Александр Уланов.

В завершении все участники получили сертификаты о прохождении тренинга.