СМИ: контрнаступление ВСУ в селе Работино обернулось несоизмеримо большими потерями

Контрнаступление ВСУ в селе Работино обернулось несоизмеримо большими потерями. Об этом пишет газета The New York Times.

В издании отметили, что цена за действия украинской армии «непропорциональна площади отвоеванных земель».

«Валютой контрнаступления являются боеприпасы, транспортные средства и человеческие жизни. Это то, что можно сказать наверняка: больше людей погибнет, больше зданий сгорит», — говорится в материале.