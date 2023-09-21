СМИ: контрнаступление ВСУ в селе Работино обернулось несоизмеримо большими потерями
Контрнаступление ВСУ в селе Работино обернулось несоизмеримо большими потерями. Об этом пишет газета The New York Times.
В издании отметили, что цена за действия украинской армии «непропорциональна площади отвоеванных земель».
«Валютой контрнаступления являются боеприпасы, транспортные средства и человеческие жизни. Это то, что можно сказать наверняка: больше людей погибнет, больше зданий сгорит», — говорится в материале.