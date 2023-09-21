Синоптик спрогнозировал теплый октябрь в Центральной России

Синоптик спрогнозировал теплый октябрь в Центральной России. Прогноз погоды на октябрь в своем Telegram-канале написал синоптик Михаил Леус.

По его словам, в октябре температура воздуха поднимется выше нормы.

«По предварительным данным, октябрь в Центральной России продолжит сентябрьские тенденции и ожидается теплее нормы и с дефицитом осадков, во всяком случае, его первая пятидневка обещает быть преимущественно сухой, с дневной температурой около плюс 14-17 градусов, при климатической норме в плюс 11-13 градусов», — написал Леус.