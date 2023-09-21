Росздравнадзор: доля российских препаратов на внутреннем рынке составляет почти 70%

Количество российских лекарств за последние три года на отечественном рынке увеличилось на 10%, сегодня их доля составляет почти 70%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Росздравнадзора Аллу Самойлову.

Она отметила, что это «не последняя планка», количество производимых лекарств в стране увеличивается с каждым днем.

Как сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, качество выпускаемой медицинской продукции должно быть на высоком уровне.

Глава кабмина подчеркнул, что присутствующие на российском рынке лекарства должны быть безопасными.

Напомним, ранее стало известно, что в России начались сбои с импортом продукции для лечения диабета.