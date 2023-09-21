Рогов предложил Украине стать новым округом России

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов предложил Украине вернуться к «границам 1991 года» и стать новым округом России. Об этом сообщает «Российская газета».

По его мнению, Украине пора вернутся к тем границам, «но только тогда, когда она была в составе Советского Союза». А с учетом новых реалий может стать новым федеральным округом в составе России.

Также Рогов отметил, что президент Украины даже не смог «обновить репертуар» для выступления в ООН.

«Заигранные концерты никто не смотрит, билеты на них не покупают», — сказал Рогов.

Напомним, ранее Зеленский на Генеральной ассамблее ООН озвучил свой мирный план.